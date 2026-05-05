◇セ・リーグDeNA11―8広島（2026年5月4日横浜）DeNAの先発・竹田は初回に満塁弾を浴びながら6回5安打5失点で今季初勝利を手にした。2回以降は立て直し、2回にはプロ初安打となる左前打を放ったが「野手の皆さんに助けていただき、本当に感謝しています。次また頑張ります」と手放しでは喜べない様子だった。終盤に救援陣が失点を重ねて3点差に詰め寄られると、9回2死一塁から守護神・山崎が急きょ登板。坂倉を見逃し