◇セ・リーグ巨人1―4ヤクルト（2026年5月4日東京D）巨人は今季初の3連敗でこの9連戦の負け越しが決まった。今季初登板の戸郷が5回6安打5失点。2軍で新フォームに挑戦して臨んだマウンドで最速151キロを計測も、3回に鈴木叶に甘く入ったフォークを捉えられ先制3ランを被弾。「いいものもあったけれど、チームが負けた。凄く責任を感じます」と悔やんだ。阿部監督は「不用意な1球を減らしていければ、また勝てる」と次回