◇アスリートたちの子供時代は？小学生時代はハンドボールをやっていました。相撲もやっていて、体が少し大きかったのでポジションはキーパーでした。富山県の強化選手に選ばれた時は、うれしかったですね。中学でハンドボール部に入りましたけど、ずっとランニングなどをするのが、きつかったので続けませんでした。ゴールデンウイークは、合宿や大学に入っても試合しかなかったです（笑い）。子供たちには何事にも挑戦して