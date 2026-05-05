「春季高校野球兵庫県大会・決勝、報徳学園７−１高砂」（４日、姫路ウインク球場）報徳学園が決勝で高砂を７−１で下し、３年ぶり１２度目の春季兵庫大会優勝を果たした。打線は初回に４得点して主導権を握り、先発の沢田悠佑投手（３年）は３安打１３奪三振１失点完投。阪神・今朝丸を擁した２３年以来の頂点に輝き、近畿大会出場を決めた。マウンドには沢田を中心に歓喜の輪ができた。昨年の秋季兵庫大会、東洋大姫路との