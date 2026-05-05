◇アスリートたちの子供時代は？子供のころから、たくさんのスポーツをしてきました。中学校から始めたラグビーは、誰にも負けたくない思いでプレーし続けて、ここまで成長してきました。子供たちには、「楽しむこと」と「チャレンジ」することを忘れないでほしいと思います。私もいつも、これらのことを意識しています。失敗を恐れず、楽しみながら成長してください。