◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断鈴木康弘元調教師（82）がG1有力候補の馬体ベスト5をセレクトする「達眼」。「第31回NHKマイルC」（10日、東京）ではダイヤモンドノット、エコロアルバ、アスクイキゴミ、カヴァレリッツォ、ロデオドライブをピックアップした。エコロアルバは一流マイラーらしい太い首と大きな肩、分厚いトモを備えています。特に臀部（でんぶ）が発達している。母の父フレンチデピュティの影響でしょうか。