◇アスリートたちの子供時代は？私は小さい頃、走り回るタイプで元気でした。今も元気なんですけどね（笑い）。昔から変わってないこともありつつ、変わってきているところもあります。自分の良さは変えずに、今後も過ごしていけたらいいなと思っています。夢だった五輪でメダルを獲得することができました。17歳のシーズンは飛躍ができ、人生が変わるようなシーズンを過ごせました。忙しくて、気づいたら18歳になっていまし