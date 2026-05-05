◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断鈴木康弘元調教師（82）がG1有力候補の馬体ベスト5をセレクトする「達眼」。「第31回NHKマイルC」（10日、東京）ではダイヤモンドノット、エコロアルバ、アスクイキゴミ、カヴァレリッツォ、ロデオドライブをピックアップした。カヴァレリッツォとはイタリア語で曲馬師を意味する男性名詞だとか。分かりづらい馬名ですが、馬体は分かりやすい。皐月賞（13着）時の馬体診断でも指摘した通り、短