PPV生配信で解説、長谷川穂積さんがインスタグラム更新ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）は、2日に行われた元世界3階級制覇王者・中谷潤人（M.T）との“世紀の一戦”を制した。配信の解説を務めた元王者の優しい文章に、反響が広がっている。36分間の激闘を経て、井上が3-0判定で中谷を退けた。5万5000人が埋めた東京ドームは大熱狂。NTTドコモの映像配信プラットフォーム「Lemino」ではPPV