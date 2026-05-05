最新リストで再浮上井上はXで炎の絵文字を並べ歓喜ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が世界で最も権威ある米国のボクシング専門誌「ザ・リング」の階級を超えた格付けランキング「パウンド・フォー・パウンド（PFP）」で1位に返り咲いた。4日（日本時間5日）、更新されたリストで2位から再浮上した。井上は2日、東京ドームで5万5000人が駆け付けた中谷潤人（M.T）との世紀の一戦で判定勝ち