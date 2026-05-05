◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―５ヤクルト（４日・東京ドーム）今季、初登板だった戸郷（巨）だが、５回５失点で負け投手。戸郷のシーズン初戦は（責は勝敗）年相手責回―失点１９対Ｄ−４２／３―２２０対広○６２／３―２２１対Ｄ○７―１２２対ヤ○７―２２３対Ｄ○６―０２４対神○６―０２５対ヤ−５―４２６対ヤ●５―５８年目で初黒星を喫してしまった。この日の５失点はワーストで、