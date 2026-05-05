フクチャンショウは昨秋の京王杯2歳Sで2着。前走ファルコンSも勝ち馬ダイヤモンドノットから0秒2差の3着と重賞戦線で堅実に走っている。加藤征師は「（1週前追いは）しっかりやって、時計的にも予定通り。レースではエンジンがかかるのに時間を要する面があるけど、硬い芝なら力は発揮できそう」と良馬場を切望していた。