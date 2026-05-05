前哨戦ニュージーランドTを制したレザベーションは余勢を駆ってのG1挑戦。大野木厩務員は2連勝の要因にスタートの改善を挙げ、「これまでも出られないわけではなくて、ゲートでじっと立っているだけで悪さをする子ではなかった」と明かす。在厩調整が続くため、体調に大きな変化はなし。「イライラもしていないし、落ち着いていてカイバも食べている」と好況を維持している。