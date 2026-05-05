ダイヤモンドノットはファルコンS快勝からの臨戦過程。千引助手は「朝日杯FS（2着）で逃げた中で、1400メートルで将雅（川田）がうまく我慢して乗ってくれた。次に向けていい内容だった」と差し切りVの前走を振り返る。中間は皐月賞組より長いレース間隔を生かしてフォームを修正。「胸を張って走るところがあったが、スッと抜けて首を使って走れるようになっている」と上積みを強調した。