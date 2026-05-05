ギリーズボールは10番人気の前走フィリーズレビューを中団一気の差し切りで重賞初Vを飾った。その後は桜花賞を見送り、ここに備えた。手塚久師は「前走はうまくインで脚をためて、根性を見せてくれた。（前走10キロ減も）中間は体が10キロぐらい増えている。ジョッキー（西塚）は距離は大丈夫と言っているし、今回も道中で我慢できれば」と期待していた。