ロデオドライブは1番人気に推された前走ニュージーランドTが首差惜敗だったが、3戦2勝と底を見せていないのは魅力だ。辻師は「（1週前追いは）時計的には十分。間隔も詰まっているし、そこまで無理しなくていいかなと思う。調教の感じから左回りの方が力を発揮できそう」と初の東京に好感触を得ている。3走ともにタイを含む上がり最速。直線の長い府中で末脚全開といくか。