２日に東京ドームで行われたボクシングのＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチで、王者・井上拓真（３０）＝大橋＝に判定負けした同級４位の井岡一翔（３７）＝志成＝が眼窩（がんか）底骨折を負っていたことが分かった。妻の恵美さんが４日、自身のインスタグラムで明らかにした。恵美さんは「ダウンし、眼窩底骨折という大きな怪我を負いながら、思うように動かない身体で、彼はそれでも前に進み続けた。『お願いだから、無事