サヴォアフェールは初めての芝起用となった前走・若葉Sで3着健闘。伯父にダービー馬マカヒキがおり、野坂助手も「芝血統で、背中もしなやかで柔らかい」と二刀流の資質を感じ取っている。前走はゲートで立ち遅れて終始外々を回る厳しい形。「その前走より状態は良くなっていて、1週前も楽に時計出た。（松山）弘平君がまたがってゲートの駐立も練習したけど、おとなしかった」とトーンは高かった。