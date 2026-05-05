ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「Juice＝Juice」の楽曲「盛れ！ミ・アモーレ」のミュージックビデオ（MV）の再生回数が1000万回を突破した。略して「盛れミ」と称される同曲は昨年10月8日にリリース。MVは同9月1日に公開され、約8カ月で大台に到達した。現在もSNSなどを中心に大バズり中で、「踊ってみた」などの関連動画の総再生回数は6億回を超えるなど、「盛れミ旋風」として一大ムーブメントが起きている。記