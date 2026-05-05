「ＲＩＺＩＮ．５３」(１０日、ジーライオンアリーナ神戸)「ＲＩＺＩＮ．５３」に参戦する皇治（３６）＝ＴＥＡＭＯＮＥ＝が、このほどデイリースポーツの取材に応じた。平本蓮（２７）＝剛毅會＝と判定決着なしのスタンディングバウト特別ルール（３分×３回）で戦うが、「決着をつける」と決意を示した。平本はこの試合を「超ＲＩＺＩＮ．５浪速の超復活祭り」（９月１０日、京セラドーム大阪）への「肩慣らし」とみな