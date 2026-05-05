「楽天３−１日本ハム」（４日、楽天モバイル最強パーク）続投が裏目に出た。日本ハムは七回１死二、三塁のピンチを二者連続３球三振に仕留めた福島蓮を八回も続投させたが２本塁打を浴び逆転を許した。新庄剛志監督は「中継ぎのピッチャーたちも連戦で疲れてたし。福島君で行こうって決めていた。あそこを抑えて成長してほしかったですね」。今後については「（１軍に）残しますよ。これだけのピッチングしたんですからね」