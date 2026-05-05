開幕を中継ぎで迎えた巨人・赤星優志が、５日のヤクルト戦（東京ド）で今季初先発に臨む。９連戦中に巡ってきた機会に「とにかくゼロでいけるように頑張りたい」と表情を引き締める。中継ぎで登板した４月２８日以来、中６日でのマウンドになるが「できることは少なかったんですけど、何とか登板に向けて球数も少し増やして調整しました」と準備は万全。ヤクルトに立ち向かう。