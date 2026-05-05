ウクライナのゼレンスキー大統領【モスクワ、キーウ共同】ロシア国防省は4日、9日の対ドイツ戦勝記念日に合わせ、ウクライナに対する8〜9日の停戦宣言を発表した。これを受けてウクライナのゼレンスキー大統領は、6日午前0時から停戦すると発表。双方ともに相手に同調を求めたが、期間がかみ合っておらず、これまでと同様に順守されずに戦闘が続く可能性がある。ロシア国防省は、ウクライナ側が戦勝記念行事を妨害する目的で「