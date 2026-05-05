「巨人１−５ヤクルト」（４日、東京ドーム）はね返された１００球を、巨人・戸郷翔征投手はしっかりと受け止めていた。帰ってきた１軍マウンドで５回６安打５失点。「結果が僕の中で全て。もちろんいい球もあったけど、やっぱりチームが負けているのですごく責任を感じています」。今季初の３連敗と、勝利に貢献できなかった現実を痛感した。立ち上がりにはこの日の最速１５１キロを２度計測するなど、ピンチも踏ん張って無