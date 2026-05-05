◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―５ヤクルト（４日・東京ドーム）戸郷は投げる腕を今までよりも少し上げて、真っすぐの威力は１５１キロをマークするなど若干アップしたけれど、頼みのフォークの落ちが悪くなってしまった。初回の武岡こそストライクからボールになるフォークで三振を取れたが、あとはファウルにされたり、見極められたりしてしまう。もともと真っすぐはそれほどコントロールがいいわけでもないし、この日もシュ