声優の明坂聡美が４日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新。結婚を発表した。明坂は「ご一読ください！！！！！」とポストし、直筆で記した結婚報告をアップ。「いつも応援して下さる皆様へ」と書き出し、「私事ではございますが、私明坂聡美は先日、入籍いたしました。エイプリルフールではありませんが、生放送という事で、本日ご報告させていただきます。嘘みたいな話ではありますが嘘ではありません。本当です」とつづった