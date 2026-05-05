米国で最も権威のあるボクシング専門メディア「ＴＨＥＲＩＮＧ」は５日、最新のパウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級の最強ランキング）を発表。世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体統一王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝が１位に返り咲いた。井上は２日、東京ドームで前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級（５３・５キロ以下）統一王者で世界３階級制覇王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝と対戦。５万５０００