5日は「こどもの日」。自慢の父を持つアマチュア球界の選手、マネジャーたちが、少年少女時代の思い出や夢などを振り返り、父への感謝や今後への決意を語った。今秋のドラフト会議で父子が「選ぶ」側と「選ばれる」側の席に座る。慶大の最速153キロ右腕・広池浩成投手（4年）の父・浩司氏（52）は西武の球団本部長。広島の投手時代は2軍球場で一緒にランニングするなど父子で「プロ入りへの道」を駆けてきた。慶応中受験も父の