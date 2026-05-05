【ワシントン共同】トランプ米大統領は4日、イランが韓国の貨物船を含む無関係の国々に攻撃したと交流サイト（SNS）に投稿し、ホルムズ海峡の安全確保に向けて「韓国も任務に加わる時がきたのではないか」として関与を求めた。