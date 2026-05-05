5日は「こどもの日」。自慢の父を持つアマチュア球界の選手、マネジャーたちが、少年少女時代の思い出や夢などを振り返り、父への感謝や今後への決意を語った。四つ葉のクローバーを名の由来に持つ紅一点だ。仙台育英（宮城）の学生コーチ兼マネジャーの星よつは（3年）は同校野球部初の女子部員。OBで巨人、西武で捕手としてプレーした孝典氏（44）を父に持ち「父と同じユニホームを着て甲子園に行きたかった」と名門に加わっ