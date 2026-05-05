子役の永尾柚乃（9）が4日、横浜市で行われた「スター・ウォーズの日」のカウントダウンイベントに出席した。作中に登場する「フォースとともにあらんことを（MaytheForcebewithyou）」の語呂合わせから、この日がファンの間で「記念日」となっている。今年はシリーズ7年ぶりの劇場版新作「スター・ウォーズ/マンダロリアン・アンド・グローグー」（22日公開）が封切られる。永尾は同作に登場するグローグーの格好