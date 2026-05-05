◇セ・リーグ広島8―11DeNA（2026年5月4日横浜）広島・坂倉将吾捕手（27）が4日、鮮やかな満塁アーチをかけた。DeNA戦（横浜）で、初回に甘い直球を逃さず右翼席へ。満弾は自身4本目で全て同カード、そのうち3本が同球場という相性の良さだ。試合は、大瀬良大地投手（34）が3回途中6失点KOされ、今季初となる2桁失点の投壊。DeNA戦は61年以来65年ぶりの開幕6連敗、昨季を含めると、87年以来39年ぶりの9連敗となった。左