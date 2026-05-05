「中日７−３阪神」（４日、バンテリンドーム）速攻劇を演出だ。「１番・中堅」で出場した阪神・高寺望夢が任務遂行の一打。不動のリードオフマン・近本を欠く中、存在感を示した。ドラフト１位・中西の立ち上がりを攻めた。初回先頭で、１ストライクからの外角スライダーを捉えて中前へ。２試合ぶりの安打で切り込み隊長としての役目を果たすと、前川の適時打で先制のホームを踏んだ。プロ初の１番で先発出場した３日・巨