◇セ・リーグ広島8―11DeNA（2026年5月4日横浜）広島が一発攻勢で追い上げた。まずは7点劣勢の5回1死で、秋山が6球ファウルで粘った10球目を右翼最前列へ2号ソロ。「粘ったかいがあった。凄い風だった」と、右への強風に目を丸くした。5点差の9回2死二塁では、途中出場のモンテロが赤いファンが待つ左翼へ4号2ラン。4番手・宮城のカーブを捉え「最近は途中から（出場）なので、メンタル的にコントロールして、自分を信