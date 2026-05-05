「ファーム・西地区、阪神４−４広島」（４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）左上肢のコンディション不良で別メニュー調整していた阪神・元山飛優内野手が約１カ月半ぶりに実戦復帰。「６番・遊撃」でスタメン出場し「久々だったんで、楽しい気持ちもありました」と、逆襲に向けてグラウンドを駆けた。喜びと不安が入り交じる初回の守備。いきなり打球が飛んできた。「そんな緊張するタイプじゃないんですけど、ちょっと緊張し