◇セ・リーグ広島8―11DeNA（2026年5月4日横浜）広島は投手陣が中盤までに今季初の2桁失点する大乱調。終盤の追い上げ実らず、DeNA戦は61年以来の開幕6連敗、昨季からは87年以来の9連敗に沈んだ。誤算は大瀬良だ。初回に坂倉の満塁弾で4点の援護を受けながら、8安打を浴びて2回1/3で6失点のKO。ベテランらしからぬ背信投球を「最高の流れと勢いを、あんな形で壊してしまった。ふがいない」と反省した。試合後は2軍再調整