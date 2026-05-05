◇セ・リーグ広島8―11DeNA（2026年5月4日横浜）広島・佐々木の2軍再調整が決まった。2年目の今季は開幕4番に指名されながら打撃で精彩を欠き、「7番・三塁」で先発したこの日も4打数無安打。打率は.180まで下がった。7回には守備で失策を犯した。藤井ヘッドコーチは「取り組んでいることは悪くないと、監督から言われている。1軍だとなかなかできないから、ファームでしっかりと」と説明。指揮官は「苦しいと思う。そ