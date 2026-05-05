「楽天３−１日本ハム」（４日、楽天モバイル最強パーク）２本の本塁打が逆転勝利を導いた。楽天は八回無死。平良の左越えで同点。そして１死後、辰己涼介外野手が左越え決勝ソロ。「それまで三振してたんで。バットに当たる感覚がちょっとなかったんで、あ、当たった。そんな感じ」と辰己節で振り返った。福島に七回まで封じられた。辰己自身も２打席連続三振。「強い日本ハムを倒すには、あの回しかなかったんで。最終的に