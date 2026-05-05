日本野球機構（NPB）は4日、中日の小池正晃打撃コーチ（45）が「打撃コーチ兼マネジャー兼スコアラー」に異動したと公示した。中日ではすでに、主に2軍担当の落合英二投手コーディネーター（56）、大塚晶文巡回投手・育成コーチ（54）、森越祐人内野守備走塁コーチ（37）がそれぞれ、「兼マネジャー兼スコアラー」に異動しており、4人目となった。