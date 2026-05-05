「中日７−３阪神」（４日、バンテリンドーム）快音を残した打球が右中間を真っ二つに破ると、球場の左半分から大歓声が起こった。阪神・前川右京外野手は二塁ベース上で、笑顔でベンチに向かって両手を突き上げる。何度も手をたたき、喜びをあらわにした。「初対戦で、初球から甘い球をしっかりスイングしていけて、よかったと思います」この試合、唯一虎党を沸かせた瞬間だった。初回２死満塁の絶好機で、ドラフト１位右