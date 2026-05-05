◇セ・リーグ中日7―3阪神（2026年5月4日バンテリンD）中日のドラフト1位・中西は、井上監督から渡された記念球を右のお尻のポケットにぎゅっと、ねじ込んだ。3度目の登板で自己最長7回3安打3失点でプロ初勝利。初めてのヒーローインタビューで喜びを爆発させた。「自分が投げている試合の母親の顔を見ると倒れてしまうのでは、というくらい心配そうだったので勝てて良かったです。（記念球は）両親に感謝の気持ちを込め