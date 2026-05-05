◇セ・リーグ中日7―3阪神（2026年5月4日バンテリンD）【記者フリートーク】中日・中西には意識改革をもたらす出会いがあった。昨年末、青学大の先輩でレッドソックス・吉田と会食機会があり初対面。「頑張ってな」と背中を押してくれた球界トップクラスの立ち居振る舞いに、感じるものがあった。「とにかく食事を凄く大事にしていました。それと姿勢。立ち姿や歩き方が常にしっかりしていて日常生活から意識しているん