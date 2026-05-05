「巨人１−５ヤクルト」（４日、東京ドーム）鮮やかな“イケヤマジック”を繰り出した。ヤクルトは打線の組み替えがズバッとはまって快勝。日本一になった１９９７年以来、２９年ぶりの両リーグ２０勝一番乗りとなり、池山隆寛監督は「まだまだゴールは先ですけどね」と語りつつ、笑みがこぼれた。若武者が躍動した。三回１死一、二塁。３番の高卒３年目・鈴木叶捕手が戸郷のフォークを捉え、左翼席にプロ１号となる先制３ラ