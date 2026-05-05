◇セ・リーグ中日7―3阪神（2026年5月4日バンテリンD）聖輝、プロ初勝利、本当におめでとう。小さい時から負けず嫌いでした。小学校に入るタイミングで、4歳上の長男の背中を追いかけて野球を始めました。いつも「お兄ちゃんに負けたくない」と頑張っていました。素直な性格です。中学2年の時、クラブチームで叱られたことがありました。自分の練習を終えて先輩と話している姿がサボっていると映ったそうで、お仕置き