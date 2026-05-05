◇パ・リーグオリックス3―0ロッテ（2026年5月4日京セラD大阪）“オリのゆうちゃみ”が、「オリっこ」に笑顔を届けた。3年目右腕・高島が7回5安打無失点の快投でキャリアハイの3勝目。チーム今季最多タイの貯金7、開幕から京セラドームでのロッテ戦4連勝に貢献した。「去年は（3、4月で）2勝して、そこから1勝もできなかったので。壁を越えられたかな」毎年恒例の球団イベント「Bsオリっこデー」として開催され、選手