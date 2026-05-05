「中日７−３阪神」（４日、バンテリンドーム）ここ４試合で１１安打と無双状態だったが、小休止となった。阪神・佐藤輝明内野手は２打数無安打で５試合ぶりの快音なし。「粘り強く投げてたんじゃないですか」。猛虎打線は先発のドラフト１位・中西（青学大）にプロ初勝利を献上する形となった。とはいえ、２四球を選んだ。打率４割超えは周知の事実で厳しい攻めが多発。相手バッテリーも高さ、コースを間違えないようにと細