ナ・リーグ東地区で首位を独走するブレーブスに衝撃が走った。リードオフマンのロナルド・アクーニャ・ジュニア外野手（２８）が左太もも裏の肉離れで１０日間の負傷者リスト入りすることになった。ワイズ監督は「それほど深刻ではないが、リストに入れざるを得ないほど深刻だ。数日で治るものではないし、それ以上かかるだろう。こうした軟部組織の損傷はどれくらい時間がかかるか全く分からない」と困惑の表情で「ニューヨーク