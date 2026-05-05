３人組バンド「Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥ」が４日、公式Ｘ（旧ツイッター）を更新。スタジアムツアー「ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜」の大阪公演（４、５日＝ヤンマースタジアム長居）において、“音漏れ”目的で来場しないように注意喚起した。バンドの公式Ｘで「【音漏れ目的のご来場は禁止】」と強調。続けて「フォトスポット以外で会場外に滞留されている方におかれましては、ＡＴＴＥＮＴＩＯＮでご案