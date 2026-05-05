ブンデスリーガで連覇を達成したバイエルンの伊藤洋輝は、加入１年目の昨シーズンに続いて今季も怪我に悩まされ、コンスタントな出場機会を得られなかった。現在は出番を得ているものの、今夏に放出される可能性が取り沙汰されている。『Sports Boom』は先日、「バイエルンのフロントは、イトウを『売却リスト』に載せてはいない。だが、新たなスカッド再構築のために、オファーに対してかなり前向きだ」と報じた。実際、いずれ