独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは3日、スリランカ警察がこのほど、オンライン詐欺への関与が疑われる拠点を摘発し、現場で中国籍の男女37人を逮捕したと報じた。記事によると、スリランカ警察の報道官は3日、今回の摘発は「外国人によるオンライン詐欺活動に対する最新の取り締まりだ」と説明した。容疑者の年齢は23〜44歳で、いずれも観光ビザで入国。不法就労に当たり、うち2人は滞在期限を超過していたという。